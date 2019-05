Baden-Württemberg Besucherrückgang auf Stuttgarter Frühlingsfest

Baden-Württemberg Plastikpferd in Mannheim hält Polizeistreife auf Trab

Ein Plastikpferd in Lebensgröße ist in der Nacht zum Sonntag mehrfach auf einer Straße in Mannheim aufgetaucht und hat die Polizei auf Trab gehalten. Nach einem ersten Anruf brachten Beamte das herrenlose Plastiktier von der Straße zurück auf die Grünfläche einer Bildungsakademie.