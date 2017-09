Baden-Württemberg Betrunkener mit Sturmgewehr-Imitat löst Großeinsatz aus

Mengen.

Mit dem echt wirkenden Plastiknachbau eines Sturmgewehrs hat ein betrunkener junger Mann - möglicherweise ungewollt - einen Großeinsatz von Sicherheitskräften am Bahnhof Mengen (Kreis Sigmaringen) ausgelöst. Rund 50 Beamte der Polizei sowie der Bundespolizei, darunter auch Spezialkräfte, stellten den schlafenden 19-Jährigen am späten Dienstagabend in einem Regionalzug, teilte die Polizei Konstanz am Mittwoch mit.