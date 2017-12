Baden-Württemberg Betrunkener ramponiert Polizeiwagen

Eberhardzell (dpa/lsw).

Ein betrunkener Autofahrer hat in Eberhardzell (Landkreis Biberach) einen Polizeiwagen derart gerammt, dass ein Polizist im Auto schwer verletzt wurde. Ein Kollege auf der Straße erlitt einen Schock, der Polizeiwagen hat nach dem Unfall nur noch Schrottwert. Der 36 Jahre alte Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Nach Polizeiangaben vom Sonntag war einem Zeugen auf der Bundesstraße 30 die unsichere Fahrweise des 36-Jährigen aufgefallen. Der Autofahrer brauchte in den frühen Morgenstunden zeitweise die gesamte Fahrbahnbreite und krachte beinahe in ein Gebäude.