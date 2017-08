Baden-Württemberg Bewohner soll Brand in Flüchtlingsunterkunft gelegt haben

Bruchsal.

Ein Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) soll dort einen Brand gelegt haben. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Der 24-Jährige, der bei Eintreffen der ersten Streife mit einem Feuerzeug in der Hand im Hausflur stand, wurde festgenommen. Anwohner hatten am Nachmittag die Polizei alarmiert, weil sie Rauch sahen. Als Brandherd wurde ein Zimmer einer Wohnung im zweiten Obergeschoss ausgemacht. Das Feuer dort wurde schnell gelöscht.