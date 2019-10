Baden-Württemberg Bienen-Volksbegehren liegt auf Eis

Stuttgart. Der Landtag diskutiert an diesem Mittwoch über das umstrittene Bienen-Volksbegehren, obwohl die Initiatoren zunächst keine weiteren Stimmen dafür sammeln wollen. Am Dienstagabend hatte der Trägerkreis des Volksbegehrens erklärt, auf ein Dialogangebot der grün-schwarzen Landesregierung eingehen zu wollen. Die Regierung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte sich auf Eckpunkte für einen eigenen Gesetzentwurf geeinigt, an dem die Bienenfreunde jetzt mitarbeiten wollen.