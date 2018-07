Baden-Württemberg Bilanz: Knapp 50 930 Blitze im Südwesten

Karlsruhe.

In Baden-Württemberg hat es im vergangenen Jahr im bundesweiten Vergleich relativ oft geblitzt. Bei einem Ranking, das am Donnerstag veröffentlicht wurde, belegte der Südwesten den fünften Platz. Insgesamt gab es landesweit im vergangenen Jahr 50 934 Blitzeinschläge, wie der Blitz-Informationsdienst in München mitteilte. Demnach wurden im Südwesten durchschnittlich 1,43 Einschläge pro Quadratmeter gemessen.