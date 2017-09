Baden-Württemberg Bisher mehr als 34 000 neue Asylverfahren im Südwesten

Stuttgart (dpa/lsw).

Die Zahl der Asylklagen in Baden-Württemberg steigt in diesem Jahr weiter. Wie die "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" (Dienstag) unter Berufung auf den Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim berichten, wurden in diesem Jahr bereits 34 219 neue Verfahren bis Ende August gezählt. Vor einem Jahr sind es 10 006 gewesen. Ende 2016 waren es im Südwesten insgesamt 18 235 Neueingänge. In diesem Jahr sind - hochgerechnet - mehr als 50 000 neue Klagen zu erwarten. Bezogen auf die vier Verwaltungsgerichtsbezirke im Land ist Stuttgart den Angaben zufolge mit 12 206 neuen Verfahren bis Ende August am stärksten belastet - vor Karlsruhe (10 744), Freiburg (6273) und Sigmaringen (4996). Erledigt wurden in diesem Jahr bisher 13 651 Verfahren: 4905 in Karlsruhe, 3975 in Stuttgart, 2706 in Freiburg und 2065 in Sigmaringen.