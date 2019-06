Baden-Württemberg Bisher weit über 1000 Dieselverfahren am OLG Karlsruhe

Karlsruhe.

Das Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe ächzt unter der Last der Dieselverfahren. In den ersten fünf Monaten des Jahres seien an den beiden Standorten Karlsruhe und Freiburg bereits mehr Klagen eingegangen, als im gesamten Vorjahr, sagte am Dienstag Renate Rohde, Vorsitzende des in Karlsruhe zuständigen Zivilsenats. Am Standort in der Fächerstadt gingen demzufolge bis Ende Mai bereits 350 Fälle ein (2018: 320). Bis zum Ende des Jahres wird dort mit rund 800 Klagen gerechnet. "Es bindet unendlich viel Kapazitäten", sagte Rohde.