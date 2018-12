Baden-Württemberg Blindgänger sorgen weiter für reichlich Arbeit

Stuttgart.

Auch 73 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges müssen immer noch zahlreiche Blindgänger entschärft werden. In Baden-Württemberg sind in diesem Jahr 13 Sprengbomben gefunden worden, teilte das Regierungspräsidium Stuttgart mit. Dort ist der Kampfmittelbeseitigungsdienst angesiedelt. Bei sechs der Sprengbomben sei eine Entschärfung vor Ort notwendig gewesen. Die restlichen seien sogenannte Zerscheller gewesen. Das waren beispielsweise beim Aufschlag zerschellte Bomben oder solche ohne Zünder, so dass eine Entschärfung vor Ort nicht notwendig war.