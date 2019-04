Baden-Württemberg Brand bei Stuttgart 21: Großeinsatz der Feuerwehr

Baden-Württemberg Palmer contra Wohnungsinvestoren: "Brauchen die hier nicht"

Tübingen (dpa/lsw) - Immobilien-Investoren tragen nach Ansicht des Tübinger Oberbürgermeisters Boris Palmer eine erhebliche Mitschuld an der Wohnungsnot in deutschen Städten. "Sie überbieten sich gegenseitig und treiben so die Preise immer weiter in die Höhe", sagte der Grünen-Politiker der Wochenzeitung "Die Zeit" (Ausgabe von Donnerstag, 11.