Ammerbuch Brand in Modegeschäft verursacht Schaden in Millionenhöhe

Ammerbuch.

Bei dem Feuer in einem Modegeschäft in Ammerbuch (Kreis Tübingen) ist ein Schaden von mindestens einer Million Euro entstanden. Das sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen. Die Flammen habe am Vortag das komplette Gebäude erfasst. Verletzt wurde bei dem Feuer zur Mittagszeit niemand.