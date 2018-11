Baden-Württemberg Bundesamt für Katastrophenhilfe probt Szenario "Gasmangel"

Besonders intensiv sind Bayern und Baden-Württemberg in das Training eingebunden. Hauptübungstage sind der 28. und 29. November. Die zentrale Steuerung agiert dann von der Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz in Bad Neuenahr-Ahrweiler in Rheinland-Pfalz aus. Die Teilnehmer der Übung bleiben aber an ihren normalen Standorten.