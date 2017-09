Cappel.

Höchste Eisenbahn war es vermutlich für einen kleinen Hund bei Cappel (Hohenlohekreis): Der Terrier-Mischling war seinem Besitzer weggelaufen und saß verletzt an einer Gleisstrecke. Ein Lokführer bemerkte den Vierbeiner kurz nach der Ausfahrt Richtung Waldenburg. Genau hier kam die Polizei zum Zug - eine Streife des Bundespolizeireviers Heilbronn brachte den Mischling zum Arzt und zum Tierschutzverein Öhringen. Aufgrund der Kennzeichnung sei der Besitzer ermittelt worden, teilten die Behörden am Donnerstag mit. Woher die Verletzungen am Hinterlauf stammen, war unklar. Der etwa elf bis zwölf Jahre alte Hund war seit Mittwochmittag vermisst.