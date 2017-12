Baden-Württemberg Castor-Transport: Umweltaktivisten kündigen Proteste an

Obrigheim/Neckarwestheim.

Umweltaktivisten haben zu Protesten gegen den fünften Transport von Atommüll auf dem Neckar aufgerufen. Auf der Internetseite der Aktivisten vom "Bündnis Neckar Castorfrei" werden Lauffen am Neckar und ein Platz gegenüber des Atomkraftwerks Neckarwestheim als Aktionsorte genannt. Wie die Atomkraftgegner am Montag mitteilten, erwarteten sie den Transport in der Nacht von Montag auf Dienstag. Wie in solchen Fällen üblich, gab es von der Polizei keine Angaben zu dem Vorhaben.