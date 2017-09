Baden-Württemberg CDU im Südwesten mit Abstand stärkste Kraft

Stuttgart.

Zweieinhalb Wochen vor der Bundestagswahl hat die rechtspopulistische AfD in einer neuen Umfrage im Südwesten zugelegt. CDU, Grüne und SPD verlieren in der Wählergunst im Vergleich zum Juli. Das ist das Ergebnis einer am Donnerstag in Stuttgart veröffentlichten Befragung von Infratest dimap im Auftrag des Südwestrundfunks (SWR) und der "Stuttgarter Zeitung".