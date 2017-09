Reutlingen.

Die baden-württembergische CDU hat ihren Vorsitzenden Thomas Strobl mit einem Dämpfer im Amt bestätigt. Beim Parteitag am Samstag in Reutlingen erhielt der 57-Jährige 82 Prozent. Er hatte keinen Gegenkandidaten. Von den 302 abgegebenen gültigen Stimmen waren 247 Ja-Stimmen. Damit schnitt Strobl schlechter ab als bei den Wiederwahlen 2015 (97,86 Prozent) und 2013 (87,3 Prozent). Strobl leitet die Partei seit 2011. Er ist auch Vize-Regierungschef, Innenminister und CDU-Bundesvize. Bei der Berechnung des prozentualen Ergebnisses berücksichtigt die CDU keine Enthaltungen. Dadurch fällt die Zustimmung in Prozent höher aus als unter Einbeziehung der Enthaltungen. In diesem Fall gab es neun Enthaltungen.