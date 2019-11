Baden-Württemberg CDU und Schüler Union für Flaggen vor Schulen

Stuttgart.

Vor Schulen in Deutschland sollten nach dem Willen der baden-württembergischen CDU dauerhaft die Deutschland-Flagge sowie die Fahnen des jeweiligen Bundeslandes und der Europäischen Union wehen. "Das soll das Nationalbewusstsein stärken, und es dient der Verbundenheit mit anderen Nationen der EU", sagte der Landesvorsitzende der Schüler Union, Adrian Klant, am Mittwoch. Einen entsprechenden Antrag der Schülerorganisation wird die CDU Baden-Württemberg nach eigenen Angaben auf dem Bundesparteitag der CDU in Leipzig stellen. Laut Parteitagsunterlagen empfiehlt die Antragskommission dem Parteitag, den Antrag anzunehmen.