Baden-Württemberg ​​​​​​​CDU-Vorsitzender will Amtszeit von Regierungschefs begrenzen

Reinhart forderte von der Bundespartei mehr Rückenwind für die Landes-CDU. "Wir brauchen auch von Berlin her wieder Rückenwind und keinen Gegenwind", sagte er. "Mich besorgt natürlich, dass die Zufriedenheit und Akzeptanz mit der Berliner Politik auf einem Tiefstwert von 26 Prozent - so tief war es noch nie - angelangt ist." Es sei höchste Zeit, dass die CDU sich ausrichte für die Zukunft und in die Offensive komme. "Nur wer Mut hat, macht Mut - und dieses Signal muss natürlich auch aus Berlin kommen."

Reinhart warnte vor einer Sandwich-Position der CDU zwischen Grünen und AfD. "Eine Volkspartei muss die Menschen, ihre Sorgen und Nöte mitnehmen - ich wünsche mir, dass wir eine starke Mitte sind, die aber natürlich auch starke, breite Flügel hat. Wir dürfen uns nicht in eine Sandwich-Position drängen lassen."

Diese Woche kamen die baden-württembergischen Landtagsfraktionen zu ihren traditionellen Frühjahrs-Klausuren zusammen. Dabei ging es darum, die politischen Schwerpunkte der kommenden Monate abzustecken. Das Treffen der CDU-Fraktion drehte sich unter anderem um Wirtschaftspolitik und die Zukunft der Automobilindustrie. Am Donnerstag (14.00 Uhr) will die Landtags-CDU die Ergebnisse der Klausur vorstellen. Im Anschluss (14.45 Uhr) präsentiert auch die oppositionelle SPD-Fraktion die Ergebnisse ihrer Klausur. Die Sozialdemokraten kamen in Bad Mergentheim zusammen.