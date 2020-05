Baden-Württemberg Corona: Weniger Ausbildungsplätze im Südwest-Handwerk

Stuttgart.

Die Auswirkungen der Corona-Krise haben manche Handwerksbetriebe im Südwesten so stark getroffen, dass sie gezwungen sind, die künftige Zahl ihrer Azubis zu hinterfragen. Das sagte Landeshandwerkspräsident Rainer Reichhold am Montag in Stuttgart. Rund ein Viertel aller Betriebe gab bei einer aktuellen Umfrage des Zentralverbands des deutschen Handwerks (ZDH) an, weniger Lehrstellen besetzen zu wollen. Die Studie wird in der SWR-Sendung "Report Mainz" am Dienstagabend (5. Mai/21.45 Uhr) behandelt.