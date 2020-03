Baden-Württemberg Coronavirus: Diskriminierung asiatischstämmiger Menschen nimmt zu

Tübingen.

Diskriminierungen gegenüber Menschen mit asiatischem Hintergrund nehmen nach Angaben eines Tübinger Vereins vor dem Hintergrund des neuartigen Coronavirus auch im Südwesten zu. Eine Umfrage unter chinesischen Studenten habe ergeben, dass mehr als die Hälfte in den vergangenen Monaten einmal oder mehrmals diskriminiert wurde, sagte Zuonan Cao vom Verein der Chinesischen Studenten und Wissenschaftler in Tübingen am Donnerstag. Die meisten Fälle hätten eindeutig mit dem Virus zu tun.