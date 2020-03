Baden-Württemberg Coronavirus: Eisenmann hält nichts von pauschalen Schulschließungen

Stuttgart.

Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) lehnt flächendeckende Schulschließungen wie in Italien wegen der Corona-Pandemie ab. "Zum jetzigen Stand sind flächendeckende Schließungen von Schulen kein Thema und nicht notwendig", sagte sie am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. "Da es sich beim Coronavirus aber um ein dynamisches Szenario handelt, beobachten wir die Entwicklung in Abstimmung mit den Fachleuten der Gesundheitsbehörden sehr genau."