Baden-Württemberg Coronavirus: Höhepunkt an Ostern erwartet

Stuttgart.

Mit provisorischen Notfallkliniken für Coronvirus-Patienten bereiten sich Landkreise und Städte auf die kommenden Wochen und Monate vor. Rund 300 Betten würden aktuell in der Messehalle Stuttgart aufgebaut, erklärte Peter Keck, zuständig für allgemeine Krisenangelegenheiten im Landratsamt Esslingen. Er betonte, die Plätze seien nur für den Notfall gedacht. Ziel sei es, Corona-Patienten weiter in Krankenhäusern zu behandeln. Auch in Friedrichshafen, Aalen, Schwäbisch Gmünd und dem Landkreis Böblingen entstehen gerade Notfallkliniken.