Baden-Württemberg Daimlers Bus-Chef übernimmt Lastwagengeschäft in Asien

Stuttgart.

Daimlers Bus-Chef Hartmut Schick übernimmt im kommenden Jahr die Leitung der Lastwagensparte in Asien. Der 56-Jährige tritt am 1. April die Nachfolge von Marc Llistosella an, der den Konzern verlässt, wie Daimler am Dienstag mitteilte. Schick ist seit Anfang 2009 Leiter des Geschäftsfeldes Bus und zugleich Vorsitzender der Geschäftsführung beim Tochterunterunternehmen EvoBus. Bei Daimler Trucks Asia ist er künftig für die Firmen Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation in Japan und die Daimler India Commercial Vehicles in Indien zuständig.