Baden-Württemberg Das Wochenende wird grau, nass und windig

Von Samstagmittag an wird der Wind den Prognosen zufolge noch kräftiger und der Regen stärker. Sturmböen von rund 80 Stundenkilometern können auch ins Flachland kommen. In exponierten Lagen des Schwarzwalds muss mit schweren Sturmböen und orkanartigen Böen gerechnet werden. Von der Sonne werde eher nichts zu sehen sein, sagte Schuster. Ähnlich ungemütlich bleibt es auch am Sonntag. Die Temperaturen zwischen 9 und 15 Grad sind mild, fühlen sich aber im Wind nicht ganz so mild an.