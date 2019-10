Baden-Württemberg Das Wochenende wird nass und grau

Baden-Württemberg Wohnmobil fängt Feuer: Sieben Fahrzeuge beschädigt

Ein ausgebranntes Wohnmobil, ein abgebranntes Auto und fünf weitere beschädigtes Autos sind das Ergebnis des Kochversuchs eines 25 Jahre alten Mannes auf einem Parkplatz in Konstanz. Der junge Mann wollte sich am frühen Donnerstagmorgen in seinem Wohnmobil etwas zu Essen machen, als sein Gasherd aus bislang unbekannten Gründen komplett zu brennen begann.