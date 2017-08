Stuttgart Debatte um reisende Flüchtlinge: Klarstellung der CDU

Stuttgart.

In der Diskussion um Reisen von Flüchtlingen in ihre Heimatländer hat Innenminister Thomas Strobl (CDU) klargestellt, dass er keine Hinweise auf Urlaubsaufenthalte dort habe. "Wir haben niemals gesagt seitens des Innenministeriums, dass diejenigen, die in ihre Herkunftsländer zurückreisen, dort Urlaub machen", sagte Strobl dem SWR (Mittwoch). Er hatte mit Blick auf Zahlen zu Reisen von anerkannten Asylbewerbern vor rund einer Woche gesagt: "Dorthin in Urlaub zu fahren und gleichzeitig einen Schutzstatus zu genießen, das passt jedenfalls nicht zusammen." Dem Sender sagte Strobl, ihm sei kein solcher Fall bekannt.