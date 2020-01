Baden-Württemberg Deutlich mehr Grippefälle im Südwesten gemeldet

Stuttgart.

In Baden-Württemberg sind bisher fast doppelt so viele Grippefälle gemeldet wie in der Vorsaison. Aktuell sind 2113 Erkrankungen bekannt, wie Gesundheitsministerium und Regierungspräsidium Stuttgart am Donnerstag mitteilten. Im Vorjahreszeitraum habe die Zahl bei 1099 Fällen gelegen. Influenza-Erkrankungen gibt es demnach in allen Stadt- und Landkreisen. 665 Patienten seien in Kliniken behandelt worden. Sechs Menschen starben im Zusammenhang mit der Infektion.