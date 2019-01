Baden-Württemberg Deutscher Wetterdienst warnt weiter vor Glätte

Stuttgart.

Nach rutschigen Straßen in der Nacht, bleibt es am Donnerstag auch tagsüber im Südwesten glatt. Das teilte der Deutsche Wetterdienst in Baden-Württemberg mit. Demnach sei wegen überfrierender Nässe auch am Vormittag mit Glätte zu rechnen. Gegen Mittag kann leichter Schneefall vor allem in den höheren Berglagen örtlich für Autofahrer gefährlich werden. Und auch in der Nacht zum Freitag sollten Verkehrsteilnehmer vorsichtig sein. Laut der Meteorologen könnte es in der Mitte und im Osten von Baden-Württemberg glatt werden. Im Südosten sollen rund zwei Zentimeter Schnee fallen.