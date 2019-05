Baden-Württemberg Deutschland feiert 70 Jahre Grundgesetz

Das Grundgesetz wurde am 23. Mai 1949 in Bonn unterzeichnet, mit Ablauf des Tages trat es in Kraft. Am Donnerstag finden die zentralen Festveranstaltungen in Berlin in Schloss Bellevue und am Brandenburger Tor statt. Vor dem Karlsruher Schloss beginnt ein "Verfassungsfest", das am Samstag mit einem Tag der offenen Tür im Bundesverfassungsgericht zu Ende geht.