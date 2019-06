Baden-Württemberg Diäten werden erhöht: Anpassung erfolgt automatisch

Stuttgart. Von Juli an erhalten die Abgeordneten des baden-württembergischen Landtags deutlich über 8000 Euro im Monat. Die Grundentschädigung für die 143 Abgeordneten wird vom 1. Juli an um 3,1 Prozent auf 8210 Euro angehoben, wie die Pressestelle des Landtags am Dienstagabend in Stuttgart mitteilte. Im vergangenen Jahr war dieser Wert um 2,4 Prozent auf 7963 Euro gestiegen.