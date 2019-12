Baden-Württemberg DNA-Spuren überführen Serieneinbrecher

Mainz.

Nach vermutlich Hunderten Einbrüchen in ganz Südwestdeutschland und in Frankreich ist ein Tatverdächtiger gefasst worden. Der 38-Jährige sei in seiner Heimat Albanien festgenommen worden, teilte die Polizei in Mainz am Montag mit. Mutmaßlich gehen auf ihn hunderte Einbrüche zwischen 2014 und 2016 in Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zurück sowie zahlreiche Taten in Frankreich - hier wie dort wurden dieselben DNA-Spuren hinterlassen. Die französische Polizei konnte den Angaben zufolge eine Spur nach Albanien verfolgen, dort wurde der 38-Jährige auf Antrag der französischen Behörden festgenommen. Die DNA des Mannes sei nach Frankreich übermittelt worden und habe mit Spuren von Tatorten dort sowie Tatorten in Südwestdeutschland übereingestimmt.