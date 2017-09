Baden-Württemberg Tod am ersten Schultag - Vater nach Schüssen auf der Flucht

Der Sechsjährige stirbt am Abend seiner Einschulung. Am Donnerstagmorgen noch, wenige Stunden zuvor, bricht er mit Schultüte und gemeinsam mit seiner Mutter und deren Partner zur Grundschule in Villingendorf bei Rottweil in Baden-Württemberg auf, wie eine Nachbarin berichtet.