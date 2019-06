Leonberg Drei Verletzte bei Auffahrunfall auf A8: Zehn Kilometer Stau

Leonberg.

Bei einem Auffahrunfall sind auf der Autobahn 8 in Fahrtrichtung München bei Leonberg drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Ein 27-Jähriger krachte bei stockendem Verkehr trotz eines Ausweichversuchs zunächst in das Auto eines 55-Jährigen und kollidierte anschließend auf der Nebenspur noch mit dem Wagen eines 45-Jährigen, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Der Wagen des 45-Jährigen krachte in der Folge noch gegen die Hinterachse eines Lastwagens, bevor er auf dem Grünstreifen liegenblieb.