Baden-Württemberg Ehe für alle: Anfragen bei Standesämtern verhalten

Stuttgart.

Kurz vor dem Start der Ehe für alle halten sich die Anfragen bei den Standesämtern in Baden-Württemberg noch in Grenzen. In der Landeshauptstadt sicherten sich nach Angaben von Ende September acht gleichgeschlechtliche Paare einen Termin zur Eheschließung, in Mannheim waren es zehn. Größer war der Andrang bei sogenannten Umwandlungen: 27 Paare wollen in Stuttgart ihre gleichgeschlechtliche Partnerschaft in eine Ehe umwandeln lassen, in Mannheim waren dafür 30 Termine eingetragen. In studentisch geprägten Städten wie Tübingen war es noch ruhiger. Nur zwei Paare haben dort beim Standesamt einen Trauungstermin, drei kommen zur Umwandlung.