Baden-Württemberg Ein Fünftel der Bundesstraßen ist marode

Stuttgart.

In Baden-Württemberg ist ein Fünftel (20 Prozent) der Bundesstraßen marode. Im bundesweiten Vergleich ist das überdurchschnittlich viel. Bundesweit sind 17,7 Prozent der Bundesstraßen so stark in ihrer Substanz angegriffen, dass Baumaßnahmen zeitnah geprüft werden müssen. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der FDP-Bundestagsfraktion hervor. Etwas anders sieht es bei den Autobahnen aus: 8,6 Prozent gelten hier als marode - bundesweit sind es 10,6 Prozent. Bayern hat sowohl bei den Autobahnen als auch bei den Bundesstraßen mehr kaputte Abschnitte als der Südwesten.