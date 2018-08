Bretten Einbetonierter Kater Jimmy ist wieder in Freiheit

Baden-Württemberg Eingesperrter Kater Jimmy noch nicht in Freiheit

Bretten (dpa/lsw) - Ein versehentlich unter einer Fertiggarage einbetonierter Kater ist fast zwei Wochen nach seinem Verschwinden gefunden und befreit worden - zumindest theoretisch. Bauarbeiter bohrten am Dienstag in Bretten bei Karlsruhe ein Loch in den Hohlraum unterhalb des Garagenbodens, um dem Tier namens Jimmy den Weg in die Freiheit zu bahnen.