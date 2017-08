Baden-Württemberg Eingeschalteter Herd verursacht Brand: Seniorin stirbt

Schönwald im Schwarzwald.

Ein überhitzter Herd hat wohl den Brand in Schönwald im Schwarzwald (Schwarzwald-Baar-Kreis) ausgelöst, bei dem am Dienstag eine 80-Jährige ums Leben kam. Brandermittler konnten erkennen, dass eine Herdplatte über längere Zeit eingeschaltet war. Die 80-jährige Hausbewohnerin, die an Altersdemenz litt, war am frühen Morgen am Eingang von Rettungskräften gefunden worden. Sie versuchten noch, die alte Dame zu reanimieren, konnten aber nur noch den Tod feststellen.