Baden-Württemberg Eisenmann: Präsenzunterricht für alle Schüler ab Juni

Auch die beruflichen Schulen sollen nach den Pfingstferien in den zeitweisen Präsenzunterricht einbezogen werden. Für Schüler, die in den vergangenen Wochen regelrecht abgetaucht sind, werden jetzt Lerngruppen an den Schulen eingerichtet. In den Sommerferien soll es laut Eisenmann freiwillige Lernangebote geben, damit Schüler den Lernstoff vertiefen können.

Die Landeschefin der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Doro Moritz, bezeichnete die schrittweise Öffnung der Schulen als richtig. Moritz forderte aber, nicht nur die Kernfächer zu unterrichten: "Nach der langen Quarantäne sind gerade auch Fächer wie Kunst und Musik wichtig. Auch Bewegung und Sport müssen ihren Platz unter Berücksichtigung der Hygieneregeln finden."