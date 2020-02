Baden-Württemberg Eisenmann: Vollverschleierung an Schulen verbieten

"Auch die Religionsfreiheit hat ihre Grenzen - und zwar an unseren Schulen ganz konkret, wenn sich Lehrkräfte und Schülerinnen im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr ins Gesicht schauen können. Wir dulden keine Vollverschleierung an unseren Schulen", sagte Eisenmann. Schulen seien Orte des Miteinanders und der Begegnung. "Der Unterricht dort basiert auf einer offenen Kommunikation, die sich auch in Gestik und Mimik ausdrückt. Ein verhülltes Gesicht verhindert diese offene Kommunikation. Das Tragen von Nikabs an unseren Schulen lehne ich entschieden ab, weshalb wir nun zügig eine gesetzliche Grundlage für ein entsprechendes Verbot schaffen werden."

Bislang sei das baden-württembergische Kultusministerium der Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs aus dem Jahr 2014 gefolgt, wonach die Gesichtsverschleierung ein objektives Unterrichtshemmnis darstelle und damit das Tragen untersagt werden könne. Das Gericht habe demnach ausgeführt, dass die offene Kommunikation nicht nur auf dem gesprochenen Wort beruht, sondern auch auf nonverbale Elemente wie Mimik und Gestik angewiesen ist, die zum großen Teil unbewusst ausgedrückt und wahrgenommen werden.