Baden-Württemberg Brauerbund in Baden-Württemberg: Künftig Bierkönigin krönen

Stuttgart (dpa/lsw) - Als Pendant zu den Weinköniginnen krönt der Brauerbund künftig auch eine Baden-Württembergische Bierkönigin. Mit zwei Prinzessinnen an der Seite soll sie vom kommenden Frühjahr an die heimische Bierkultur repräsentieren, wie der Verband am Mittwoch in Stuttgart mitteilte.