Bächingen/Waiblingen Erneut Feuer in Recyclingunternehmen

Bächingen/Waiblingen.

Beim Brand eines Recyclingunternehmens in Bächingen an der Brenz in Bayerisch-Schwaben hat sich viel Rauch entwickelt. Die Einsatzkräfte riefen Bewohner in der an der Landesgrenze von Bayern und Baden-Württemberg gelegenen Region auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler hatte sich Kunststoffmüll selbst entzündet. Im Einsatz waren Feuerwehrleute aus Bayern und Baden-Württemberg, die den Brand am Vormittag löschen konnten. Verletzt wurde niemand.