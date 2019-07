Baden-Württemberg Erneute Warnstreiks im Einzelhandel am Freitag

Stuttgart. Im Tarifkonflikt des baden-württembergischen Einzelhandels sollen am Freitag die Warnstreiks fortgesetzt worden. Die Gewerkschaft Verdi rechnet mit rund 700 Beschäftigten, die sich landesweit beteiligen. Beschäftigte in und um Stuttgart sowie in den Regionen Heilbronn, Schwäbisch Hall und Umland, Fils-Neckar-Alb, Ulm, Konstanz, Radolfzell, Singen und Freiburg sind aufgerufen, die Arbeit niederzulegen.