Baden-Württemberg Es bleibt heiß: bis zu 37 Grad am Freitag

Stuttgart/Freiburg.

Im Südwesten bleibt der Sommer heiß. Am Freitag werden Höchsttemperaturen von etwa 37 Grad erwartet, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdiensts (DWD) am Donnerstag in Stuttgart. Selbst im Bergland klettert das Thermometer demnach bis auf 28 Grad.