Baden-Württemberg Es wird warm zum Wochenbeginn

Stuttgart (dpa/lsw).

Nach einem spätsommerlichen Wochenende bleibt es zum Wochenstart warm im Südwesten. Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) erwarten für Montag Werte von rund 24 Grad im Bergland und bis zu 29 Grad am Rhein. Dazu werde es im Norden Baden-Württembergs trocken auch wolkig, im Süden zwar deutlich sonniger doch möglicherweise auch nass, sagte DWD-Meteorologe Thomas Schuster am Sonntag. Demnach könnte es in südlichen Teilen des Landes vom Nachmittag an Schauer und auch Gewitter geben.