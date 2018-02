Baden-Württemberg Eurojackpot nicht geknackt: Rekord-Spieleinsätze

Heilbronn.

Der Eurojackpot mit 90 Millionen Euro im Gewinntopf ist auch bei der zehnten Ziehung hintereinander am Freitag nicht geknackt worden - trotz Rekord-Spieleinsätzen in Baden-Württemberg. 7,6 Millionen Euro an Spieleinsätzen kamen allein im Südwesten zusammen. "Die waren bei keiner einzelnen Ziehung zuvor höher", sagte ein Sprecher der Staatlichen Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg am Samstag. Insgesamt seien in Baden-Württemberg 3,8 Millionen Tipps abgegeben worden.