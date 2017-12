Baden-Württemberg Expertenkommission zur Altersvorsorge im Zeitplan bis März

Stuttgart.

Im Ringen um eine neue Altersversorgung der Abgeordneten in Baden-Württemberg sieht sich die Expertenkommission im Zeitplan und will bis Ende März Ergebnisse liefern. Zunächst solle im Februar ein ebenfalls eingesetztes Bürgerforum einen Vorschlag für eine angemessene Versorgung unterbreiten, sagte der Vorsitzende der Kommission, Michael Hund. Einer am Dienstag in Stuttgart veröffentlichten Mitteilung des Landtags zufolge zieht der frühere Vizepräsident des Bundesverwaltungsgerichtes nach vier von neun geplanten Sitzungen eine "positive Zwischenbilanz".