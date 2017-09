Baden-Württemberg Explosionsgefahr nach Unfall auf Autobahn 6

Der 51 Jahre alte Fahrer des Lkw hatte verkehrsbedingt bremsen müssen - und der hinter ihm fahrende Lastkraftwagen fuhr ungebremst auf. Dessen 36 Jahre alter Fahrer wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Der Fahrer des Silo-Transporters blieb unverletzt.

Die Autobahn musste in dem Abschnitt in beiden Richtungen zeitweise gesperrt werden. In beide Richtungen bildeten sich Rückstaus mit einer Länge bis zu 24 Kilometern. Die Sperrung in Richtung Mannheim wurde am späteren Nachmittag aufgehoben, die in Richtung Heilbronn blieb bis zum frühen Abend bestehen.