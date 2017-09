St. Leon-Rot.

Explosionsgefahr nach einem Unfall hat am Donnerstag auf der Autobahn 6 bei St. Leon-Rot (Rhein-Neckar-Kreis) für Verkehrsprobleme gesorgt. An der Unfallstelle herrschte Explosionsgefahr, weil ein mit Braunkohlestaub gefülltes Silo eines Lastwagens beschädigt wurde, wie die Polizei mitteilte. Durch den Unfall wurde das Silo beschädigt und der Staub trat aus. Deshalb musste die Autobahn in dem Abschnitt in beiden Richtungen zeitweise gesperrt werden. Die Sperrung in Richtung Mannheim wurde am späteren Nachmittag aufgehoben, die in Richtung Heilbronn blieb zunächst bestehen. Zu den Verletzungen der beteiligten Fahrer und zum genauen Unfallhergang konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.