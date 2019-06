Baden-Württemberg Fachkräftemangel am Beckenrand: Wenn Bademeister fehlen

Die Gründe seien vielschichtig. Weder Bezahlung noch Arbeitszeiten gelten als attraktiv, sagt Herr. Außerdem erschwerten zunehmend renitente Badegäste den Job am Beckenrand. "Zumindest solange sich an den Bedingungen grundsätzlich nichts ändert, bleibt es schwierig, gute Bademeister zu finden", fügt Herr hinzu.

"Kein Einzelfall", sagt der Vorsitzende des baden-württembergischen Landesverbandes Deutscher Schwimmmeister, Edgar Koslowski. Er spricht von einem Fachkräftemangel, der sich mitnichten nur im Südwesten zeige. "Wie in anderen Branchen, so ist das auch ein deutschlandweites Problem", sagt Koslowski, der als Bademeister in Ettenheim (Ortenaukreis) arbeitet. Er schätzt, dass allein im Südwesten bis zu hundert Bäder Probleme mit der Besetzung von Stellen haben. Das gelte sowohl für private als auch für kommunal betriebene Bäder. "Allein in der Umgebung meines Arbeitsplatzes sind mehrere Einrichtungen betroffen", sagt er.

Dass geflüchtete Menschen den Fachkräftemangel rasch ausgleichen können, glaubt Koslowski nicht. Jemanden anzulernen, sei aufgrund der vielfältigen Aufgaben schwierig - sie reichen von der Bädertechnik bis zur Rechts- und Verwaltungskunde. "Kurzzeitig können zwar Rettungsschwimmer für Sicherheit sorgen. Aber was ist mit den anderen Aufgaben?", fragt Koslowski.