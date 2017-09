Villingendorf.

Weil er zu schnell gefahren ist, hat sich ein Fahranfänger in Villingendorf (Kreis Rottweil) lebensgefährlich verletzt. Seine beiden Mitfahrer wurden schwer verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der 18-Jährige am Montagabend wegen seines zu hohen Tempos in einer Kurve die Kontrolle über den Wagen verloren. Er schleuderte von der Straße, fuhr in eine Böschung und überschlug sich mehrmals mit dem Auto. In einem Grünstreifen blieb das Fahrzeug liegen. Der Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt, die beiden 17 Jahre alten Mitfahrer erlitten schwere Verletzungen.